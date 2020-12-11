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Ученые нашли способ уничтожить коронавирус за две минуты

Новости. Общество
19:40, 12 Декабря 2020
фото: Pixabay
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Зубные пасты с цинком и оловом способны за две минуты нейтрализовать коронавирус на 99,9%.

К таким выводам пришли американские ученые в ходе лабораторных исследований. Результаты опубликованы в British Dental Journal.

Целью программы было определить, возможно ли снизить темпы распространения SARS-CoV-2 с помощью средств ухода за полостью рта, сообщают РИА Новости.

Помимо выявленного эффекта от зубной пасты, подтвердились полученные в ходе другого исследования выводы о том, что ополаскиватель для полости рта с хлоридом цетилпиридиния нейтрализует вирус за полминуты.

"Результаты показывают, что некоторые зубные пасты и жидкости для полоскания рта могут помочь уменьшить распространение SARS-CoV-2 <...> путем временного уменьшения количества вируса во рту", - говорится в публикации.

Результаты были доказаны в ходе клинических исследований с участием 260 пациентов с COVID-19, использовавших зубную пасту и ополаскиватель для рта.

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