Ученые нашли связь между доходом жены и психическим здоровьем мужа

Выяснилось, что наибольшее беспокойство мужчины испытывают, когда остаются единственными кормильцами в семье или когда, наоборот, полностью финансово зависят от жен.

Уровень стресса снижается по мере приближения доходов жен к 40% семейного бюджета. Если женщина зарабатывает больше, мужчины снова начинают испытывать беспокойство, пишет издание "РИА Новости".



"Эти данные говорят о том, что принятые в обществе социальные нормы опасны для здоровья мужчин, – приводятся в пресс-релизе Университета Бата слова автора исследования экономиста Джоанны Сирда. – Постоянный стресс может привести к эмоциональным, физическим и социальным проблемам".



При этом отмечается, что если женщина зарабатывала больше мужчины еще до вступления в брак, то есть существующий и потенциальный разрыв в доходах для мужчины был очевиден, проблем со стрессом не возникает.



Исследование показало, что мужчины и женщины по-разному оценивают психологический дискомфорт своего партнера. Участников опроса попросили оценить стресс своего партнера в терминах: грусть, нервозность, беспокойство, безнадежность, бесполезность усилий. Выяснилось, что мужчины замечают малейшее беспокойство жен, а женщины недооценивают уровень стресса мужей.



Исследование построено на анализе данных Панельного изучения динамики доходов, проводившегося в США в 2001-2015 годах, когда в течение 15 лет собирались данные об экономических, социальных и медицинских факторах жизни семей и каждого ее члена в отдельности. Для анализа были отобраны 6035 домохозяйств.с