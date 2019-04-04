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Новости. Общество
23:30, 04 Апреля 2019
фото: ru.fotolia.com

Ученые нашли связь между оральным сексом и риском выкидыша

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Нидерландские ученые выяснили, как оральный секс влияет на организм беременной женщины.

Специалисты из Лейденского университета Нидерландов выяснили связь между оральным сексом и риском выкидыша, пишет "Федерал Пресс". Они опросили несколько сотен представительниц прекрасного пола в возрасте до 36 лет. В исследовании принимали участие женщины, перенесшие несколько выкидышей, и те, у кого его ни разу не было. Выяснилось, что чаще самопроизвольное прерывание беременности случалось у тех, кто не приемлет оральный секс.

Нидерландские ученые предположили, что как минимум часть выкидышей может быть связана с иммунной системы женщины, которая отторгает плод. А оральный секс до и во время беременности повышает толерантность будущей матери к антигенам отца. Это происходит благодаря попаданию в организм спермы, так как в ней и содержатся эти антигены. При этом, по мнению ученых, именно желудочно-кишечный тракт является наиболее благоприятной средой для попадания мужских антигенов в организм женщины, которые способны "подготовить" организм к вынашиванию ребенка. Исследование Лейденского университета Нидерландов опубликовал журнал Journal of Reproductive Immunology.

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