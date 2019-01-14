Ученые назвали худшее время для занятия сексом

Специалисты провели эксперимент, благодаря которому удалось узнать самое худшее время для занятия сексом.

В последнее время вопрос о суточных предпочтениях все больше изучается в рамках романтических отношений и половой активности. Ряд исследований доказал, что желаемое время занятия любовью у полов полностью различно, например, женщины любят получать удовольствие перед отходом ко сну в то время, как мужчины больше всего возбуждаются утром.

Еще удивительный факт заключается в том, что мужчины уступают своим возлюбленным, в связи с чем названо среднее время занятий любовью, которое колеблется между 21 часами вечера и полуночью.

Хотя, специалисты утверждают, что время на самом деле является самым неудачным, пишут "Белновости".

И в целом, к данному вопросу стоит подходить творчески, например, "назначайте свидание" в обеденное время. Немаловажное значение имеет и спонтанность в занятие любовью.