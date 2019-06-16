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Новости. Общество
15:08, 16 Июня 2019
фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Ученые назвали новую опасность фастфуда

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Группа исследователей из Австралийского национального университета установила, что употребление фастфуда способствует преждевременному старению мозга.

Выводы ученых изложены в пресс-релизе, опубликованном на сайте MedicalXpress, передает РИА Новости.

Нездоровое питание и игнорирование физической нагрузки на организм, утверждают исследователи, способствуют риску развития диабета второго типа и ухудшают когнитивные функции, что, в свою очередь, может привести к деменции и атрофии мозга.

Ущерб от нездоровых пищевых привычек становится практически необратимым, когда человек достигает среднего возраста, подчеркивается в исследовании.

Самым лучшим способом предотвращения преждевременного старения мозга является правильное питание. Исследователи рекомендуют полностью исключить фаст-фуд из рациона, так как гамбургер, порция картошки-фри и стакан лимонада — это 650 “лишних” килокалорий.

Диетологи проследили за посетителями дорогих ресторанов и фастфуда и пришли к выводу, что и в том и в другом случае люди приобретают одинаковое количество лишних калорий, жиров и прочих вредных элементов пищи, чем при питании домашней пищей.

Ранее итальянские аллергологи установили, что постоянное употребление фастфуда ведет к накоплению в организме особых веществ, способствующих развитию пищевой аллергии. Это особенно характерно для детей и может объяснять то, почему каждый десятый житель развитых стран страдает от подобных проблем.

Вдобавок, недавно медики и диетологи выяснили, что фастфуд заставляет человека забывать, что он уже ел, а также способствует развитию бесплодия среди женщин, почти удваивая вероятность потери фертильности по сравнению с нормальной диетой.

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