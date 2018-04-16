Ученые назвали пять главных факторов, влияющих на качество секса

Специалисты назвали основные факторы, проанализировав которые, можно улучшить качество интимной жизни.

Сексологи рассказали, что больше всего влияет на качество секса и может подвести партнеров в постели. Так, специалисты назвали основные факторы, проанализировав которые, можно улучшить качество интимной жизни.

Главным фактором является физическая активность: для качественного секса необходимо быть в хорошей форме, а значит, надо регулярно посещать спортзал.

Второй фактор – вредные привычки, такие как употребление алкоголя и курение. Они способствуют снижению сексуальной активности партнеров.

Третьим пунктом ученые выделили правильное питание, поскольку для полноценной и качественной интимной жизни очень важен метаболизм.

Также эксперты отмечают такой фактор, как здоровый сон. По их словам, если человек спит меньше пяти часов, то это провоцирует низкую выработку тестостерона, отвечающего за либидо.

Последним фактором специалисты назвали заболевания, в том числе и венерологические. Эксперты рекомендуют следить за своим здоровьем и регулярно проверяться у врача, пишет NewInform.