Ученые объединили знания о Карелии в новый атлас

Первый общегеографический комплексный Атлас Республики Карелия вышел из печати.

Карельский научный центр Российской академии наук сообщил о выходе в свет первого общегеографического комплексного Атласа Республики Карелия. 29 ноября пройдет презентация издания.

В новом Атласе представлена современная информация о регионе, его природе, истории развития, экономике, природным, культурным и историческим памятникам. Он включает 70 карт, фотографии, обширные статистические сведения.

Предыдущий Атлас КАССР был издан 32 года назад. Как сообщают ученые, за это время изменились статус региона, ландшафты, леса, населенные пункты, транспортная сеть, экологическая обстановка, особо охраняемые территории.

В создании нового Атласа принимали участие более 30 сотрудников Карельского научного центра РАН, Петрозаводского государственного университета, Национального музея РК и ряда других организаций.

Тираж издания ограничен, его распространение осуществляется на некоммерческой основе. В ближайшее время экземпляры Атласа передадут в образовательные и научные организации республики, органам власти, библиотекам, музеям.