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Новости. Общество
23:30, 15 Февраля 2018

Ученые объяснили, почему женщины стонут во время секса

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Группа учёных из Великобритании провела социальный опрос, который помог выяснить, почему женщины издают стоны во время секса.

Специалисты Университета центрального Ланкалира провели опрос с участием 71 женщины, возраст которых составляет 18 - 48 лет. Он удивил специалистов, так как 9 из 10 женщин заявили, что издают звуки умышленно, чтобы "подбодрить" своего мужчину или супруга.

Более 60% рассказали, что своими стонами они приближают эякуляцию партнера. Интересно, что порядка 10% заявляют, что их крики и стоны - признак усталости или боли, пишет VistaNews.

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