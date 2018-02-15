Ученые объяснили, почему женщины стонут во время секса

Группа учёных из Великобритании провела социальный опрос, который помог выяснить, почему женщины издают стоны во время секса.

Специалисты Университета центрального Ланкалира провели опрос с участием 71 женщины, возраст которых составляет 18 - 48 лет. Он удивил специалистов, так как 9 из 10 женщин заявили, что издают звуки умышленно, чтобы "подбодрить" своего мужчину или супруга.

Более 60% рассказали, что своими стонами они приближают эякуляцию партнера. Интересно, что порядка 10% заявляют, что их крики и стоны - признак усталости или боли, пишет VistaNews.



