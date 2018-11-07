Ученые определили, какие люди самые завистливые

Ученые считают зависть результатом эволюции: это чувство помогало нашим предкам выжить, превращая их в социальных существ.

Далай-лама, наверное, — самый счастливый человек на планете. А актер Брэд Питт снимается в кино с очень красивыми женщинами. Кому из них вы позавидуете? Большинство опрошенных выбирают второй вариант, пишут исследователи из США и Великобритании в статье, посвященной проблеме зависти.

Возьмем более близкий пример. Сосед купил дорогую машину. В то же время вы посмотрели фильм о том, как живет королевская семья в Великобритании. С большой долей вероятности вы позавидуете соседу, потому что он — рядом, близок вам по социальному статусу и материальному положению, скорее всего, ровесник. В конце концов, его новая машина стоит под вашими окнами, а королева Елизавета с семьей — это что-то из области легенд.

Счастье, несметные богатства — слишком абстрактные категории, полагают ученые, чтобы реально возбуждать такое непростое переживание, как зависть. У нас в голове есть определенная система, с которой мы подходим к оценке окружающих. Только совершенно конкретные факторы, связанные с личным опытом, заставляют нас испытать сильные чувства. Проще говоря, кому и по какому поводу завидовать, предопределено эволюционными причинами.

Зависть начинается с того, что человек сравнивает себя с другими. А что есть у них? Человеку небезразлично, чем владеют окружающие его соплеменники, что они умеют, кто какие блага приобретает. Сравнение с другими дает основу для вывода о собственном социальном статусе, способностях, значимости в обществе.

Ученые предполагают, что необходимость сравнивать себя с другими коренится в природе любого сообщества. Там неизбежно возникает конкуренция за еду, средства к существованию, поэтому вводятся правила их распределения, пишет РИА Новости.