Ученые поделились тайнами икон Кижского погоста

С помощью макросъемки ученые Ленинградской области изучают ресницы пророка Захария.

В рамках проекта по реставрации Преображенского храма Кижского погоста специалисты ГАУК ЛО «Международный Центр Реставрации» проводят углубленное исследование икон иконостаса. Как сообщили в телеграм-канале музея «Кижи», с помощью макросъемки ученые выявляют тончайшие детали живописи. Например, они обнаружили предварительно начерченную графью и невероятную детализацию в изображении ресниц пророка Захария.

Как уточняется, эти данные позволят не только оценить мастерство древних художников, но и определить точный состав красок.