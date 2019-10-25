Ученые показали жуткие последствия сидячей работы

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Британские исследователи решили показать, чем опасна сидячая работа, и создали модель женщины, которая 20 лет проработала в офисе.
Эксперты на "живом" примере проиллюстрировали, какие проблемы со здоровьем могут вызвать долгие часы перед монитором компьютера и отсутствие физической активности, пишет издание "РИА Новости".
Специалисты по человеческому поведению и охране труда провели опрос более трех тысяч офисных работников из Франции, Германии и Великобритании и выяснили, от каких недугов те страдают чаще всего. В числе наиболее распространенных жалоб оказались боли в спине, глазах и мигрени. Кроме того, у респондентов зарегистрировали нарушения зрения, увеличение веса и ряд недомоганий.
На основе полученных данных исследователи создали восковую фигуру по имени Эмма, назвав ее "коллегой будущего". На ее примере они показали, что станет с организмом человека после 20 лет сидячей работы.
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