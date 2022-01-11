Ученые предложили жителям Петрозаводска посчитать уток

Петрозаводчан пригласили принять участие в ежегодной всероссийской акции «Серая шейка».

15 января стартует ежегодная всероссийская акция «Серая шейка», которую проводит Союз охраны птиц России. Для участия в акции необходимо посчитать водоплавающих и прислать результаты своих наблюдений. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска в соцсети: в посте указаны адреса, куда можно прислать данные о зимовке пернатых.

Сообщается, что общероссийский учет водоплавающих проводится каждую зиму. Ученые-орнитологи не могут охватить все территории, поэтому просят жителей оказать им помощь в проведении акции.

Найти пернатых можно в разных районах Петрозаводска. Сотрудники Института Биологии КарНЦ РАН предлагают посетить следующие места: устья Неглинки и Лососинки; участки Неглинки у Norway park и гимназии № 17; Утиный пруд у ТРК Лотос Plaza; парк 50-летия Пионерской Организации; участок Лососинки в парке ОТЗ (около пешеходного моста); набережную Ла-Рошель; участки Лососинки в районе автомобильного моста по Красноармейской улице, под железнодорожным мостом, у пешеходного моста к югу от Кинологического переулка на Кургане; берег Онежского озера в районах пересечения набережной Варкауса с Московской улицей, а также с улицей Мелентьевой.

Также в рамках акции организаторы проводят конкурс на лучшее фото с утками.