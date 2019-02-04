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Новости. Общество
23:30, 04 Февраля 2019
фото: © РИА Новости / Александр Овчаров

Ученые предрекли появление людей нового пола

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Ученые рассказали о появлении любящих секс с роботами цифросексуалов.

Ученые не знают, может ли человек полюбить робота, но называют людей, увлекающихся существами с искусственным интеллектом цифросексуалами. В некоторых странах Европы и Азии высокие технологии уже вторглись в интимную сферу, пишут "Актуальные новости".

Американские ученые Марк Гоулдвидер и Йозеф Рейзин считают, что, если робота признают личностью на законном уровне, то власти должны будут наделить его правом голоса, обязательствами и ответственностью. Получается, что человекоподобное существо сможет заключать брак. По прогнозу Дэвида Леви, первый официальный союз будет оформлен в 2050 году.

В 2017 году ученые заявили о создании роботов, предназначенных для секса. Изобретение вызвало разделение общества: одни поддерживают проект, вторые боятся социальной изоляции. Технология еще не совершенна, но в будущем существа с ИИ будут «работать» в публичных домах. Люди, пожелавшие вступить в половой контакт с роботами, станут называться цифросексуалами. К данной категории сейчас можно отнести любителей виртуальной любви и пользователей сайтов знакомств.

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