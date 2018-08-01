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Новости. Общество
20:40, 01 Августа 2018

Ученые предсказали пятикратное увеличение смертности от жары

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К 2080 году число погибших от жары в тропических и субтропических регионах возрастет почти в пять раз.

К такому выводу пришли ученые из Университета Монаша в Мельбурне, Австралия. С выводами исследователей можно ознакомиться на портале EurekAlert!, сообщает РИА Новости.

В ходе исследования учитывались прогнозируемое количество выбросов парниковых газов, способность человека адаптироваться к меняющимся погодным условиям, а также плотность населения.

Так, согласно самому пессимистическому сценарию, в австралийских городах Брисбен, Сидней и Мельбурн смертность от погодных бедствий, которые станут более частыми, возрастет на 471 процент по сравнению с 1971-2010 годами. Число жертв заметно возрастет в Индии, Греции, Японии и Канаде. Ситуация будет усугубляться такими сопутствующими природными катастрофами, как пожары и засуха.

Специалисты подчеркнули важность выполнения условий Парижского соглашения по климату — сократить выбросы парниковых газов к 2050 году, переориентировав свои экономики на зелёные технологии. Такие меры способны притормозить глобальное потепление и удержать повышение средней температуры на Земле в ближайшие десятилетия в пределах 2°C. Превышение этой критической отметки грозит чередой климатических катастроф.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-08-01 20:57:23
Где можно ознакомиться с выводами карельских учОных. Их 600 штук на Пушкинской.
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