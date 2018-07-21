Ученые предсказали серьезные катаклизмы в России

Природные катаклизмы на востоке России и в Монголии могут значительно усилиться и участиться из-за глобального потепления.

Такие выводы сделала группа американских ученых, изучив данные со спутников за последние 38 лет. Итоги их исследования опубликованы в журнале Science, сообщает "Лента.ру".

Специалисты рассмотрели несколько теоретических моделей, которые описывают климат до и после промышленной революции. Они выявили колебания температур, повторяющиеся из года в год и зависящие от естественных причин, а затем сопоставили их со спутниковыми данными с 1979 по 2016 год.

Самая сильная разница между летними и зимними температурами обнаружилась в средних широтах Северного полушария, при этом максимальный контраст был замечен на территории Восточной России и Монголии. В тропиках и на полюсах температура в течение года почти не меняется или меняется слабо.

Причиной этого явления ученые называют парниковый эффект, который приводит к учащению стихийных бедствий.