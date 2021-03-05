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Ученые предупредили о проблемах с психикой у переболевших коронавирусом

Новости. Общество
19:40, 06 Марта 2021
фото: © Markku Ulander/Lehtikuva/via REUTERS
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Значительная часть переболевших COVID-19 страдает от нервно-психических и когнитивных расстройств, выяснили британские ученые.

Соответствующие исследование было опубликовано в журнале Frontiers in Psychology, пишет РИА Новости.

Согласно данным специалистов из Оксфордского университета Брукса, в краткосрочной перспективе 95% клинически стабильных пациентов с COVID-19 страдали посттравматическим стрессовым расстройством. Вместе с тем от 17 до 42% пациентов испытывали аффективные расстройства, например, депрессию.

"Основными краткосрочными когнитивными расстройствами стали нарушение внимания (45 %) и ухудшение памяти (от 13 до 28%)", - отметили исследователи.

В долгосрочной перспективе, согласно результатам исследования, психоневрологические проблемы заключаются в аффективных расстройствах и утомляемости. Однако пациенты также жаловались на проблемы с концентрацией (44%) и памятью (от 38 д 50%).

Ранее были названы сроки окончания пандемии коронавируса.

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Комментарии

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баян
2021-03-06 20:03:44
это правда я сам переболел с женой ковидом и это ощущается депрессивное состояние
кир
2021-03-06 19:57:39
Давидка и офф со справкой переболели короной, - авторитетно сказал кот.
Гость
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