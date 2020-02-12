Ученые придумали, как защитить организм от всех вирусов сразу

Ученые обнаружили новую потенциальную мишень для противовирусных препаратов.

Открытие может привести к созданию универсального лечения сразу от множества инфекционных заболеваний, пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports.



Как показывает вспышка коронавируса в Китае, вирусы представляют постоянную угрозу для человечества. Против некоторых из них регулярно разрабатываются и внедряются вакцины, но этот процесс занимает много времени, помогает не всем и не защищает от новых вирусов.



Ученые из Массачусетской больницы общего профиля (США) в сотрудничестве с коллегами из Немецкого центра исследования рака в Гейдельберге обнаружили "ахиллесову пяту" большинства вирусов – это белок AGO4.



До сих пор его роль была не до конца понятна. Теперь же исследователи выяснили, что этот белок обладает уникальным противовирусным действием в соматических клетках млекопитающих.



Авторы исследования изучали на мышах противовирусные эффекты нескольких белков Argonaute и обнаружили, что только клетки с дефицитом AGO4 были гиперчувствительными к различным вирусным инфекциям, включая вирусы гриппа. Другими словами, низкий уровень AGO4 повышал вероятность инфицирования клеток млекопитающих. Отсюда исследователи сделали вывод, что повышение уровня этого белка может укрепить иммунную систему и защититься от множества вирусов.



"Цель состоит в том, чтобы понять, как работает наша иммунная система, чтобы создавать методы лечения, которые работают против целого ряда вирусов, а не только вакцины против какого-то конкретного", – приводятся в пресс-релизе больницы слова руководителя исследования Кейт Джеффри.



У млекопитающих, как и у многих других животных и растений, четыре белка Argonaute (1-4), которые действуют путем подавления генов.



Ученые планируют продолжить исследования.



"Следующий шаг состоит в том, чтобы определить, насколько широк спектр действия этого белка для любого типа вируса, – говорит Джеффри. – А затем нам нужно выяснить, как повысить активность AGO4 для усиления защиты от вирусных инфекций".