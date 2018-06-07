Ученые раскрыли рецепт интимного удовольствия

Ученые установили связь между чувствительностью к запахам и сексуальным желанием

Запахи, как оказалось, играют одну из главных критериев получения удовольствия в постели. К таким выводам пришли ученые, которые вывалю, что больше всего возбуждает женщин во время секса, сообщает Health.

В исследовании приняли участие 42 женщины и 28 мужчин в возрасте от 18 до 40 лет.

Они оценили чувствительность к ароматов с помощью специальной шкалы, которая определяет уровень распознавания специфических ароматов. После этого ученые поставили всем участникам исследования вопросы по поводу их сексуальных желаний, опыта, частоты оргазмов, а также удовлетворение от сексуальной активности и мастерства в постели (частоты и длительности половых отношений).

Повышенная чувствительность к запахам точно была связана с удовольствиями от сексуальной активности.