Ученые раскрыли, сколько сахара можно безопасно добавлять в чай

Исследователи пришли к выводу, что небольшое количество подсластителя в напитке не вредит здоровью.

Добавление небольшого количества сахара в чай и кофе не влияет на организм отрицательно, пришли к выводу ученые из Лейденского университета в Нидерландах. Сколько ложек сахара можно добавлять в любимый утренний напиток, они рассказали в исследовании, опубликованном в журнале PLOS One. Об этом пишет Лента.ру.

В течение 32 лет три тысячи участников исследования регулярно пили чай или кофе с сахаром — отличалось только количество добавленного подсластителя. Ученые изучали показатели здоровья добровольцев в начале и в конце опыта, а также подробно рассмотрели причины их ухода из жизни за время работы над исследованием. Оказалось, что те, кто совсем отказался от чая с сахаром, понижали коэффициент риска раннего ухода из жизни лишь на единицу по сравнению с теми, кто сахар все-таки употреблял.

Однако, как уточнили ученые, сахар не несет никаких рисков для здоровья и продолжительности жизни лишь при условии, что в напиток добавляют незначительное количество подсластителя — только пять граммов сахара на чашку. Как уточнили нидерландские ученые — это объем, который вмещается в одну чайную ложку без горки.

При этом один стакан газированного сладкого лимонада содержит до пяти ложек сахара — соответственно, такие напитки уже могут быть опасны для здоровья.

Чтобы еще больше снизить опасность чаепития для организма, диетологи советуют находить замену сахару и сахаросодержащим продуктам: так, диетолог Ирина Писарева вместо сахара рекомендует использовать натуральный эритрит, подсластитель стевию, а также сиропы топинамбура, агавы или цикория и мед, если на него нет аллергии. Также она советует заменить сладости различными сухофруктами, горьким шоколадом, домашними конфетами, которые сделаны из сухофруктов и горького шоколада, и протеиновыми батончиками.