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Новости. Общество
20:40, 17 Июня 2018

Ученые рассказали, до какого возраста можно заниматься сексом

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Бывший терапевт клиники женского здоровья Ирина Соловьева полностью подтверждает итоги этих исследований.

Шесть тысяч взрослых и пожилых людей поучаствовали в эксперименте Австралийских ученых, которые выяснили, что регулярные занятия сексом способствуют развитию памяти, улучшению активности мозга, а также служат отличным средством против похмелья, сообщает deita.ru.

В ходе эксперимента ученые университета Вуллонгонга в Австралии пришли к выводу, что во время полового акта у партнеров выделяется окситоцин и дофамин – гормоны удовольствия, которые восстанавливают нейронные связи, помогают тренировать и держать в тонусе кратковременную память зрелым и пожилым людям от 45 до 60 лет.

Помимо этого, сексуальная жизнь позитивно влияет на когнитивные способности мозга. Например, сексуально активные люди в 50–60 лет могут выполнять гораздо больше сложных вычислений и решать математические задачи по сравнению с теми, кто к этому возрасту прекращает любую интимную связь.

Бывший терапевт клиники женского здоровья Ирина Соловьева полностью подтверждает итоги этих исследований: "Действительно, в зрелом возрасте активная половая жизнь положительно влияет на память и концентрацию внимания. Хочу сказать, что такие пары возрастом от 55 до 65 лет реже страдают болезнями Альцгеймера, старческим маразмом и деменцией. Лично я много раз в силу своей профессии слышала от женщин, которым далеко за пятьдесят, что в зрелом возрасте мужчины и женщины наслаждаются каждым моментом, никуда не спешат и не бояться забеременеть, потому что к такому возрасту яйцеклетки в организме женщины уже не вырабатываются. Да мужчины в таком возрасте уже не показывают себя суперлюбовниками, а стараются максимально продлить удовольствие от процесса. Могу еще добавить, что в таком возрасте легче переносится похмелье, если занятия сексом приобретают статус регулярных".

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