Ученые рассказали, как отличить неверную женщину

Британские биологи заявили, что женщины, указательный палец которых длиннее безымянного, чаще оказываются неверными.

Ученые из Оксфорда связывают длину женских пальцев с выработкой эстрогена. По данным исследования, опубликованного в журнале Biology Letters, чем выше концентрация женского полового гормона в организме, тем выше соотношение длины указательного и безымянного пальцев. Переизбыток эстрогена, подчеркивают исследователи, делает женщин более "феминными", импульсивными и неудовлетворенными.

"Феминное" телосложение может приводить к неудовлетворенности отношениями и импульсивному сексу вне отношений, а также поиску других партнеров", — приводят слова ученых "Известия".

Биологи отмечают, что такие признаки характерны не только для человека. Взаимосвязь длины пальцев и выработки эстрогена прослеживается также у человекообразных обезьян и других животных.