Ученые рассказали, как секс влияет на качество сна

Ученые Университета Квинсленда поведенческих наук в Австралии в ходе исследований пришли к выводу, что две трети людей спят лучше, если перед сном они занимались сексом, сообщает РЕН.

Американские ученые в свою очередь отметили, что оргазм перед сном повышает уровень гормона окситоцина и понижает уровень кортизола, в результате чего человек испытывает глубокую релаксацию, после которой хорошо засыпает и крепко спит.

Исследователи также пришли к выводу, что те, кто хорошо спит, активнее занимаются сексом. Американские специалисты опросили женщин старше пятидесяти лет и выяснили, что те из них, кто спал менее семи часов в сутки, реже говорили о своей сексуальной активности, чем те, кто спал в среднем по восемь часов.

Сексологи утверждают, что после полового акта мужчины спят крепче, так как у них вырабатывается гормон пролактин, вызывающий сонливость, а у женщин после секса повышается уровень женского гормона эстрогена, который способствует крепкому глубокому сну.