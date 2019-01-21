Ученые рассказали, какие болезни лечит секс

Американские ученые доказали, что регулярные занятия сексом снижают риск всевозможных заболеваний, а также уменьшают симптомы уже имеющихся.

Как пишут американские СМИ, регулярный секс в разы снижает у мужчин 40−55 лет риск возникновения заболевания сердечно-сосудистой системы.

Отмечается, что секс является вспомогательным средством для поддержания инсулина в норме для людей, страдающих сахарным диабетом, пишет "Свободная пресса".

Еще одним приятным для здоровья последствием секса является укрепление памяти, а также повышение настроения и снятием напряжение в мышцах.