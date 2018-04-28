Ученые рассказали о натуральном средстве, способном возбуждать лучше "Виагры"

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В Шотландии группа ученых провели эксперимент с участием 58 добровольцев-мужчин ради нахождения натуральной замены популярного средства для лечения эректильной дискуссии.
Гораздо лучше всех остальных "проявил себя" гранатовый сок. Для участия в испытаниях были отобраны волонтеры возрастом от 21 до 64 лет. По заданию исследователей мужчины на протяжении двух недель каждый день употребляли такой сок. Он помог заметно увеличить в мужском организме уровень тестостерона, "отвечающего" в том числе и за потенцию и активность в сексе, пишет "Главред".
"У мужчин перед началом эксперимента уровень тестостерона в крови был равен 16%. Этот показатель повысился в два раза после двух недель ежедневного приема гранатового сока", — заявили ученые.
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