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Новости. Общество
18:00, 16 Августа 2018
фото: bodyrutube.ru

Ученые рассказали о новой опасности недосыпания

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Люди, которые испытывают проблемы со сном, чувствуют себя одинокими и чаще избегают контактов с другими, полагают ученые Калифорнийского университета Беркли.

С выводами исследователей можно ознакомиться на сайте MedicalXpress, пишет РИА Новости.

Специалисты исследовали 18 добровольцев, оценив их состояние после нормального сна и бессонной ночи. Суть эксперимента заключалась в следующем: волонтерам показывали видеоролик, в котором человек с нейтральным выражением лица приближался к камере. Участников эксперимента попросили нажать кнопку, останавливающую просмотр, в тот момент, когда они начинали испытывать психологический дискомфорт.

Ученые выяснили, что после бессонной ночи участники эксперимента нажимали на кнопку намного раньше, чем в "выспавшемся" состоянии. Результаты сканирования мозга показали, что в мозге испытуемых с бессонницей задействована нейронная цепь, которая отвечает за реакцию на потенциальные угрозы, а область, обеспечивающая социальные взаимодействия, оказалась менее активной.

Вторая часть эксперимента подразумевала просмотр видеозаписей исследования. При этом зрители не знали, что на видео запечатлены участники эксперимента, которые не спали. Они охарактеризовали добровольцев как одиноких и замкнутых людей.

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