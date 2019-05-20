Ученые рассказали о новых методах улучшения секса

Эксперты подобрали ряд упражнений, которые позволят улучшить качество секса.

Как полагают исследователи из США, одними из наиболее эффективных занятий для улучшения сексуальной жизни являются танцы – сальса, румба, свинг. Это повышает активность, физическую выносливость и самооценку партнеров, пишет "РЕН ТВ".

Кроме того, плодотворно влияют на организм йога и пилатес.

И, наконец, одним из наиболее полезных навыков медики называют бег. Он стимулирует кровообращение и позволяет улучшить качество половой жизни и увеличить количество контактов.

Мужчинам может подойти и плавание, позволяющее усилить половое влечение и эрекцию.