Ученые рассказали о пользе оргазма для женского здоровья

Ученые отметили важность сексуальной удовлетворенности во время менопаузы.

Новое исследование предполагает, что достижение оргазма может помочь в укреплении здоровья женщинам после 50 лет, пишет издание "Дни.ру".



Неудивительно, что благодаря окситоцину, дофамину и серотонину, которые вырабатываются во время прелюдии и секса, люди улучшают общее самочувствие, психическое здоровье и ощущение счастья. Эти вещества также помогают предотвращению проблем с сердцем путем естественной нейтрализации гормонов стресса.



Ученые в Израиле доказали, что женщины, у которых было два оргазма в неделю, имели на 30% меньше шансов заболеть сердечной недостаточностью. Также 30 минут полового акта могут сжечь больше калорий, чем хождение на беговой дорожке 40 минут. Такая активность помогает укреплению костей, что особенно важно во время менопаузы. Когда эстроген снижается в выработке, то появляется риск заболевания остеопорозом. Сексуально активные женщины имели в два раза больше эстрогена, чем одинокие. Как приятное дополнение, занятия любовью также снижают болевые ощущения и омолаживают.



В докладе американского доктора Дэвида Уикса участвовали женщины в возрасте 40-50 лет, которые занимались сексом три раза в неделю. Они выглядели на пять-семь лет моложе своих сверстников.



