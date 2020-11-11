Ученые рассказали о способе быстро очистить кровь от алкоголя

Вывести алкоголь из организма в три раза быстрее можно с помощью легких.

К такому выводу пришли ученые из Университетской сети здравоохранения (UHN) в Торонто. Об этом сообщают Известия со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports.

Ученые напомнили, что 90% алкоголя выводится печенью. В ходе эксперимента выяснилось, что при гипервентиляции — глубоком и быстром дыхании — алкоголь выводится в три раза быстрее, чем через печень, и чем сильнее дыхание, тем больше алкоголя можно вывести из организма.

"Нельзя просто проводить гипервентиляцию, потому что через пару минут у вас закружится голова и вы потеряете сознание", — приводятся в пресс-релизе UHN слова руководителя исследования доктора Джозефа Фишера, врача-анестезиолога, старшего научного сотрудника исследовательского института больницы общего профиля Торонто.

Прием был известен и раньше, но применялся ограниченно, поскольку при форсированном выдохе человек теряет много углекислого газа, вместе с которым выводится алкоголь. Быстрое уменьшение этого газа в крови вызывает головокружение, обмороки, онемение рук и ног.

Чтобы провести гипервентиляцию без ухудшения состояния человека, исследователи разработали устройство размером с портфель, которое позволяет это сделать. Оборудование состоит из небольшого резервуара со сжатым углекислым газом, нескольких соединительных трубок, маски и системы клапанов.

Устройство в ходе исследования успешно опробовали добровольцы — пять физически здоровых мужчин. Концентрацию этанола в их крови довели до умеренно повышенной — примерно до 0,1%. Процесс выведения этанола контролировали в разные дни во время нормальной вентиляции легких и гипервентиляции. Выяснилось, что изокапническое гиперпноэ (IH) повышало скорость выведения алкоголя пропорционально его уровню в крови, увеличивая скорость выведения более чем в три раза.

Это исследование — первое практическое доказательство того, что скорость выведения алкоголя из организма может быть значительно повышена при использовании гипервентиляции.

Ученые считают, что выработанная ими концепция позволит не только создать новые методики лечения тяжелой алкогольной интоксикации, но и поможет тем, кому нужно быстро протрезветь.

Исследователи отмечают, что для промышленного внедрения необходимо провести полноценные испытания в клинических условиях.