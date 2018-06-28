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Новости. Общество
17:40, 28 Июня 2018
фото: www.mrtspb.ru

Ученые рассказали об опасности МРТ для людей с пломбами в зубах

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Магнитно-резонансная томография (МРТ) оказалась опасной для людей, у которых установлены пломбы или коронки из ртутно-серебряного сплава.

К такому выводу пришли ученые из Университета Акдениз в турецкой Анталье, пишет газета "Известия" со ссылкой на журнал Radiology.

"Наши эксперименты показали, что такие пломбы выделяют огромное количество ртути после сеанса МРТ. Почему это происходит и как много металла попадает в организм, мы не знаем", - рассказал физик Селми Ильмаз. 

Он предполагает, что утечки ртути могут быть связаны с фазовыми переходами или же микротоками, порождающими магнитные поля. 

Как уточняется в исследовании, металлические пломбы гораздо прочнее и надежнее, чем керамические. Однако ученые так до сих пор и не пришли к единому мнению по поводу токсичности ртутных наполнителей.

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