Ученые: Секс способен вылечить аллергию

Ученые узнали, что секс может вылечить от сезонной аллергии.

Группа ученых из Тебризского университета в Иране провела исследования и выяснила необычный способ лечения сезонной аллергии.

Оказывается, в этом может помочь секс. Как сообщают эксперты, во время занятия любовью у людей прекращаются аллергические слезы и снимается заложенность носа. Это происходит по причине того, что в глазах и органе обоняния сужаются сосуды, пишет "ФедералПресс".

По этой причине, специалисты дали рекомендации регулярно заниматься сексом тем, у кого есть сезонная аллергия. Занятия любовью облегчит заложенность носа. Однако, для такого метода есть и противопоказания. Например, эффекта не будет, если заниматься сексом на улице. Проблема может состоять и в том, что не у каждого аллергика есть своей партнер.