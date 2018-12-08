Ученые: У мускулистых мужчины вдвое меньше сперматозоидов

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Академики из Австралии провели эксперимент, который показал, что у накаченных мужчины в 2 раза меньше сперматозоидов.
В эксперименте приняли участие 118 мужчин из Австралии, которых просили позировать перед камерой, после чего они должны были предоставить образец семени. Как оказалось, у спортивных мужчин на целых 60% меньше сперматозоидов, пишут БелНовости.
"Зачастую люди думают, что наращивание мышц — это мужественная вещь, но на самом деле это представляет угрозу для фертильности. Если у мужчины не получается создать рельефное тело, скорее всего, он регулярно занимается сексом и более плодовит", - отмечают медики.
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