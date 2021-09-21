Ученые в Карелии получат 20 млн рублей на научные исследования

Правительство Карелии объявило о проведении конкурса среди ученых, победители которого получат 20 млн рублей на научные исследования.

Из этой суммы 10 миллионов выделены из республиканского бюджета, еще столько же предоставит в качестве софинансирования Российский научный фонд.

В конкурсе могут участвовать организации, которые занимаются образовательной и научной деятельностью по одному из следующих направлений:

— цифровые технологии,

— информационно-телекоммуникационные и нанотехнологии,

— наукоемкие и ресурсосберегающие технологии в области рационального природопользования,

— биомедицина и здоровьесбережение,

— социально-гуманитарные аспекты повышения качества жизни и сохранения человеческого капитала на Севере.

Победители регионального конкурса подпишут соглашения с Российским научным фондом и региональным институтом инновационного развития — Фондом венчурных инвестиций Карелии.