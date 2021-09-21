Ученые в Карелии получат 20 млн рублей на научные исследования

Правительство Карелии объявило о проведении конкурса среди ученых, победители которого получат 20 млн рублей на научные исследования.
Из этой суммы 10 миллионов выделены из республиканского бюджета, еще столько же предоставит в качестве софинансирования Российский научный фонд.
В конкурсе могут участвовать организации, которые занимаются образовательной и научной деятельностью по одному из следующих направлений:
— цифровые технологии,
— информационно-телекоммуникационные и нанотехнологии,
— наукоемкие и ресурсосберегающие технологии в области рационального природопользования,
— биомедицина и здоровьесбережение,
— социально-гуманитарные аспекты повышения качества жизни и сохранения человеческого капитала на Севере.
Победители регионального конкурса подпишут соглашения с Российским научным фондом и региональным институтом инновационного развития — Фондом венчурных инвестиций Карелии.
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