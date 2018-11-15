Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
23:30, 15 Ноября 2018
фото: pixabay.com / NatKar26 / CC0 Creative Commons

Ученые выяснили, что девушки наследуют половые привычки матерей

Загрузка...

Чем больше половых партнеров имела женщина до замужества и рождения ребенка, тем чаще себя ведут так и ее дочери.

"Вполне возможно, что женщины, у которых было много партнеров в жизни, не очень хорошо умеют поддерживать отношения с супругом, не умеют справляться с конфликтом, страдают от психических проблем и прочих вещей, подрывающих стабильность семьи. Они могут передавать эти черты своим детям, что тоже вносит нестабильность в их жизнь", – заявила Клэр Кэмп-Душ  из университета Огайо.

Ученые открыли еще один пример необычного наследования черт поведения, наблюдая за жизнью примерно восьми тысяч молодых парней, девушек и их детей на протяжении более 24 лет, начиная с 1979 года и заканчивая сегодняшним днем, пишет "РИА Новости".

Оказалось, что число половых партнеров в жизни дочерей почти всегда было равным или близким к тому, как много супругов или парней было у их матерей. Как отмечают ученые, это касалось не только официальных отношений.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.11.2018, 15:13
Мужчина умер на остановке в Петрозаводске
14.11.2018, 10:10
Под Петрозаводском насмерть сбили ребенка
13.11.2018, 09:00
Что это, если не коррупция?
10.11.2018, 10:20
Под Петрозаводском автомобили дважды переехали пенсионера
13.11.2018, 08:05
ВИДЕО: Жители Карелии сняли ролик про ужасы жизни в глубинке
13.11.2018, 21:30
Анна Семенович выложила в Сеть откровенное фото в постели

Аналитика

14.11.2018 17:18
Обществоведение
Работа на опережение: энергетики готовятся к зимнему максимуму нагрузок
Почти два месяца во всех районах Республики Карелия идут масштабные учения энергетиков, которые продлятся до 22 декабря.
Что это, если не коррупция? 25
13.11.2018 09:00
"Ирландские карелы" на Первой мировой
12.11.2018 16:48
Сонное царство 7
09.11.2018 11:37
"У нас выходных не бывает" 2
08.11.2018 09:50
Вся аналитика

Чтиво

15.11.2018 15:24
Личное мнение
День Республики: праздник без даты 2
Карельские чиновники решили отметить главный государственный праздник республики через два с половиной месяца.
Невидимая угроза, о которой нужно знать
14.11.2018 09:33
Как Наташка бражку ставила 3
13.11.2018 12:22
Жертвы неполного рабочего дня 4
02.11.2018 12:04
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером на ТНТ-ОНЕГО"
14.11.2018 21:46
все фото и видео

Опрос

Почему реконструированный в Петрозаводске садик оказался опасным?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»