Ученые выяснили, что девушки наследуют половые привычки матерей

Чем больше половых партнеров имела женщина до замужества и рождения ребенка, тем чаще себя ведут так и ее дочери.

"Вполне возможно, что женщины, у которых было много партнеров в жизни, не очень хорошо умеют поддерживать отношения с супругом, не умеют справляться с конфликтом, страдают от психических проблем и прочих вещей, подрывающих стабильность семьи. Они могут передавать эти черты своим детям, что тоже вносит нестабильность в их жизнь", – заявила Клэр Кэмп-Душ из университета Огайо.

Ученые открыли еще один пример необычного наследования черт поведения, наблюдая за жизнью примерно восьми тысяч молодых парней, девушек и их детей на протяжении более 24 лет, начиная с 1979 года и заканчивая сегодняшним днем, пишет "РИА Новости".

Оказалось, что число половых партнеров в жизни дочерей почти всегда было равным или близким к тому, как много супругов или парней было у их матерей. Как отмечают ученые, это касалось не только официальных отношений.