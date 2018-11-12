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Новости. Общество
22:00, 12 Ноября 2018
фото: mhealth.ru

Ученые выяснили, что поздний ужин грозит сахарным диабетом

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Исследователи из Колумбийского университета пришли к выводу, что прием пищи поздним вечером может нанести ущерб здоровью сердца и вызвать сахарный диабет.

Специалисты проанализировали данные обследования около 13 тысяч человек в возрасте от 18 до 76 лет. Добровольцы сообщали о своих предпочтениях в еде, а также время приема пищи. Кроме того, у них измеряли кровяное давление, уровень сахара, инсулина и других метаболитов в крови, пишет Lenta.ru.

Оказалось, что более половины опрошенных употребляли 30% ежедневной нормы калорий позже шести часов вечера. У этих участников были более высокие уровень сахара в крови, содержание инсулина и большой показатель инсулинорезистентности. 

Исследователи обнаружили, что у любителей позднего ужина риск развития гипертонии повышался на 29%, а преддиабета – на 19 %. При этом известно, что у 70% людей с преддиабетом развивается диабет 2-го типа (инсулиннезависимый диабет).

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