Учёные выяснили, что секс-роботы бесполезны

Учёные не смогли найти доказательств лечебных свойств у секс-роботов.

Данный вывод следует из опубликованного в журнале BMJ Sexual & Reproductive Health исследования, сообщает "Лайф".

В результате анализа множества научных работ на эту тему исследователи пришли к выводу, что ни одна из них не является подтверждением оказания терапевтического эффекта или же способностей к улучшению здоровья человека. Таким образом, они сделали вывод, что какой-либо лечебной пользы секс-роботы не несут.

Производители последних, в свою очередь, заявляют, что их продукция способна оказать положительное влияние на лечение заболеваний, передающихся половым путём, и помочь людям, склонным к педофилии, справиться со своими желаниями без участия детей.

Авторы исследования также призвали своих коллег продолжать исследования в данной области.