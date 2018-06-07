Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
19:40, 07 Июня 2018

Учёные выяснили, что секс-роботы бесполезны

По теме

ВИДЕО: На CNN не смогли правильно написать слово "Россия"
07.06.18 22:00
ВИДЕО: Пугачева сняла Галкина в одних трусах и выложила в Интернет
07.06.18 21:30
Договоры долевого строительства перестанут заключаться с 1 июля 2019 года
07.06.18 21:05
Все новости
Загрузка...

Учёные не смогли найти доказательств лечебных свойств у секс-роботов.

Данный вывод следует из опубликованного в журнале BMJ Sexual & Reproductive Health исследования, сообщает "Лайф".

В результате анализа множества научных работ на эту тему исследователи пришли к выводу, что ни одна из них не является подтверждением оказания терапевтического эффекта или же способностей к улучшению здоровья человека. Таким образом, они сделали вывод, что какой-либо лечебной пользы секс-роботы не несут.

Производители последних, в свою очередь, заявляют, что их продукция способна оказать положительное влияние на лечение заболеваний, передающихся половым путём, и помочь людям, склонным к педофилии, справиться со своими желаниями без участия детей.

Авторы исследования также призвали своих коллег продолжать исследования в данной области.

По теме

ВИДЕО: На CNN не смогли правильно написать слово "Россия"
07.06.18 22:00
ВИДЕО: Пугачева сняла Галкина в одних трусах и выложила в Интернет
07.06.18 21:30
Договоры долевого строительства перестанут заключаться с 1 июля 2019 года
07.06.18 21:05
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2018-06-07 19:51:13
Дотошные.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.05.2018, 19:10
Вдова Задорнова недовольна тем, что он ей оставил
04.06.2018, 12:55
Снег возвращается в Карелию
05.06.2018, 14:41
Пенсионерка из Карелии приехала на море, но там ее никто не ждал
01.06.2018, 10:29
"Сам справлюсь с божьей помощью"
31.05.2018, 09:03
ВИДЕО: В Петрозаводске в последний день мая пошел снег
05.06.2018, 19:40
ФОТО: Бывшая жена Аршавина разочаровала поклонников

Аналитика

Сегодня 12:08
Политкухня
"Это – игра в договорняк" 1
Карельский политолог Олег Реут считает, что "Яблоко" основательно увязло в "разводках" - видимо, партии доставляет удовольствие набирать на выборах 1-3% голосов.
Шандалович: "Единая Россия" выдвинет на выборы сильную команду народных кандидатов" 8
04.06.2018 16:02
Питкяранта закрывается 5
04.06.2018 14:07
Древлянка без Алиханова 3
04.06.2018 12:54
Цвет праймериз – серый
04.06.2018 10:10
Вся аналитика

Чтиво

06.06.2018 14:19
Без политики
Сколько стоит сборная России?
Российские СМИ подсчитали, стоимость команд-участниц Чемпионата мира по футболу - наша сборная дешевле уругвайской, но дороже египетской и саудовской.
Сомневаться нельзя верить. Расставьте акценты правильно!
05.06.2018 10:00
Радость до небес 1
01.06.2018 15:07
"Сам справлюсь с божьей помощью" 6
01.06.2018 10:29
архив чтиво

Медиа

Ежегодные соревнования лучших спортсменов-парашютистов в Петрозаводске
Сегодня 11:41
все фото и видео

Опрос

Где вы проведете отпуск этим летом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»