Ученые выяснили, к чему приводит яркая сексуальная жизнь

Новое исследование, которое доказывает, что насыщенная сексуальная жизнь — не повод для супружеской верности.

В научном издании "Журнал личности и социальной психологии" были опубликованы результаты исследования, проведенного учеными факультета психологии Университета штата Флорида.

В течение трех с половиной лет ученые следили за семейной жизнью 233 молодых супружеских пар, тщательно документируя их настроение, детали сексуальной жизни, наличие или отсутствие в их паре измен и даже смену матримониального статуса. Все эти данные исследователи добывали с помощью дотошных тестов и бесстыжих опросов супружеских пар.

Выяснилось, что в тех парах, сексуальные отношения в которых супруги называли "отличными" и "потрясающими" измены случались чаще, чем в тех парах, в которых отношение к сексу было нейтрально-дружелюбным.

Ученые считают, что связь между насыщенной сексуальной жизнью в браке и насыщенной сексуальной жизнью вне брака (то есть изменой) связана с темпераментом, сексуальными предпочтениями супругов и более легкомысленным отношением к сексу. То есть, если в браке партнеры постоянно пробуют что-то новое, тем самым качественно улучшая свою интимную жизнь, их не пугает мысль о близости с кем-то еще.

А вот те супружеские пары, которые не теряют от секса голову и не демонстрируют по ночам на супружеском ложе чудеса акробатики, менее склонны к изменам, пишет "Максим".