Ученые выяснили, как парам вернуть страстные отношения

Ученые рассказали о способе возвращения страстных отношений, которые постепенно угасают.

Согласно опросу более 6 тысяч взрослых американцев, у мужчин низкое либидо находится на уровне 13-29%, у женщин – 27-49%. Такой результат прежде всего связывается с выработкой дофамина - нейротрансмиттера, заставляющего людей чувствовать себя окрыленными и влюбленными.

Как оказалось, успех хороших отношений кроется в совместном смехе, ведь он и сближает возлюбленных, а также вырабатывает дофамин. Кроме того, супругам советуют чаще путешествовать вдвоём и разнообразить свой секс с помощью добавления чего-то нового, пишет oane.ws.

Ученые считают, что сама суть романтики кроется в неопределенности. Одна из современных стратегий заключается в завоевании второй половины, которое дается с трудом. С одной стороны, это способно подстегнуть ожидание, но с другой – задерживается вознаграждение.

Если человек слишком застенчивый, ему стоит пригласить возлюбленного в кино или кафе. Кроме того, необходимо стараться находить как можно больше положительных моментов в обычной жизни.

Несмотря на то, что в пожилом возрасте желания для экспериментов падают, открываются двери для новизны. С выходом на пенсию у людей часто открываются возможности для путешествий, длительных мероприятий или переезда, заключили эксперты.