Ученые выяснили, какие люди чаще занимаются сексом

Ученые из Германии, представляющие Рурский университет, смогли выяснить, какие люди чаще занимаются сексом.

Для этого исследователи опросили более 960 влюбленных пар. В рамках опроса ученые предложили респондентам назвать пять ключевых качеств, имеющих воздействие на их сексуальную жизнь, пишут "Актуальные новости".

Чаще всего участники опроса выделяли добросовестность. Люди с указанной чертой характера имеют успех в интимных делах по той причине, что много работают над своими отношениями, не пуская дела на самотек. Исполнительные и скрупулезные мужчины чаще сталкиваются с желанием удовлетворить партнера, что позволяет сохранять гармонию и обеспечивать наличие в отношениях качественного секса.

Еще одним важным для хорошей интимной жизни качеством стала эмоциональная стабильность. Люди-экстраверты, любящие общение и новые знакомства, между тем, далеко не всегда оказываются хорошими любовниками. Правда, только черты характера не могут дать полноценную оценку сексуальному темпераменту личности, ведь роль могут играть гормоны и другие факторы.