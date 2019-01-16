Ученые выяснили, какие профессии могут исчезнуть в ближайшем будущем

В ближайшем будущем в России могут исчезнуть такие профессии, как водитель и продавец.

Об этом в эфире передачи "Наблюдатель" на телеканале "Культура" заявил глава представительства Singularity University (Университет Сингулярности) в Москве Евгений Кузнецов.

Он связал это с быстрой роботизацией в этих областях.

По его словам, сейчас новые технологии появляются гораздо быстрее, чем раньше, – в среднем в два-три раза чаще, чем сто лет назад, пишет "РИА Новости".

"Но в целом тренд звучит таким образом, что под возможное вытеснение роботами попадают большей частью профессии, связанные со средним уровнем квалификации, и при этом достаточно узкой специализации. То есть там, где человек применяет какой-то простой, но достаточно специфический навык", – уточнил эксперт.

Ранее министр просвещения Ольга Васильева заявляла, что роботы смогут заменить людей только в двух процентах профессий. По словам министра, "компьютеры всего мира так и не смогли дойти до возможностей человеческого мозга".