Ученые выяснили, почему люди перестали заниматься сексом

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Эксперты в области отношений изучили более двух тысяч человек и выяснили, что влияет на снижение интимной жизнь.
Так, 45% опрошенных сообщили, что в качестве основной проблемы в спальне выступает стресс. По мнению исследователей, под таким состоянием человек развивает тревожность, что не дает сосредоточиться на занятии сексом, пишет "ФедералПресс".
Эксперты уточняют, что очень тяжело стресс отражается на мужчинах. Именно из-за него они не могут возбудиться. А это, в свою очередь, вызывает еще больший стресс и проблема превращается в замкнутый круг.
Вторым фактором снижения либидо опрошенные назвали плохое физическое здоровье – 32%.
Также причиными могу быть: психические проблемы, наличие детей, работа, просмотр порно и социальные сети.
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