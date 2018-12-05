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Новости. Общество
23:30, 05 Декабря 2018
фото: wallhere.com / goodfon

Ученые выяснили, почему женщины не любят секс

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Ученые провели исследование, которое объяснило отношение женщин к сексу. Известно, что есть прекрасные дамы, которые жить не могут без постельных утех, для других же интимная сторона жизни скорее не радость, а супружеский долг.

Лабораторные испытания, которые провели ученые, показали, что причина столь разного отношения связана с гормональным фоном женщины, а так же с размером гипоталамуса – небольшой области в промежуточном мозге, включающей в себя клетки, регулирующие нейроэндокринную деятельность мозга.

Оказалось, что чем крупнее гипоталамус, в котором находится "центр секса", тем большую потребность в интиме испытывает женщина, пишет "Московский комсомолец".

Гипоталамус у женщин в среднем меньше, чем у мужчин, и поэтому у мужчин в целом зависимость от секса значительно выше, чем у представительниц прекрасного пола.

Другая важнейшая причина – гормон тестостерон, отвечающий за сексуальное влечение. Чем выше его уровень в организме, тем сильнее этот организм нуждается в сексе.

"Именно уровень тестостерона отличает мужчин и женщин в плане отношения к интиму, - объясняет сексолог Олег Шевченко. - У женщин этого гормона примерно раз в 15 меньше, чем у представителей сильного пола. Мужская сексуальность более физиологичная, женская же завязана в основном на психологию".

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