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Ученые выяснили, сколько нужно гладить кота, чтобы избавиться от стресса

Новости. Общество
21:30, 18 Февраля 2020
фото: © Столица на Онего
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Американские ученые выяснили, как долго нужно гладить кота, чтобы снизить уровень стресса.

Сотрудники Университета Вашингтона заручились поддержкой добровольцев, которым необходимо было принять участие в необычном опыте. Одной группе добровольцев предстояло гладить кошек, другой нужно было смотреть на это, третьей группе показывали картинки с кошками, а четвертая группа была контрольной – эти люди просто сидели в комнате, где не было даже намека на кошек, пишет издание Planet Today.

Эксперимент показал, что люди, которые гладили кошек и слушали их довольное мурчание, действительно снижали уровень кортизола (гормон стресса) в своей крови. Более того, эффект проявляется даже в тех случаях, когда вы смотрите, как кошку гладит кто-то другой.

Что касается времени, то ученым удалось определить экспериментальным способом, что для того, чтобы снизить уровень стресса, достаточно гладить кота в течение пятнадцати-двадцати минут. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Коллектор
2020-02-18 22:01:17
Американцам чего ещё делать? А у нас , у моего знакомого ,красивого кота бичи съели....во как...
Гость
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