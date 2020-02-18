Ученые выяснили, сколько нужно гладить кота, чтобы избавиться от стресса

Американские ученые выяснили, как долго нужно гладить кота, чтобы снизить уровень стресса.

Сотрудники Университета Вашингтона заручились поддержкой добровольцев, которым необходимо было принять участие в необычном опыте. Одной группе добровольцев предстояло гладить кошек, другой нужно было смотреть на это, третьей группе показывали картинки с кошками, а четвертая группа была контрольной – эти люди просто сидели в комнате, где не было даже намека на кошек, пишет издание Planet Today.



Эксперимент показал, что люди, которые гладили кошек и слушали их довольное мурчание, действительно снижали уровень кортизола (гормон стресса) в своей крови. Более того, эффект проявляется даже в тех случаях, когда вы смотрите, как кошку гладит кто-то другой.

Что касается времени, то ученым удалось определить экспериментальным способом, что для того, чтобы снизить уровень стресса, достаточно гладить кота в течение пятнадцати-двадцати минут.