Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
23:30, 04 Июня 2019
фото: © РИА Новости / Константин Чалабов

Ученые выяснили, сколько времени нужно женщине, чтобы достичь кульминации в постели

Загрузка...

Это более чем в два раза дольше, чем требуется мужчинам.

Новое исследование показало, что в среднем женщинам требуется 13 минут и 25 секунд, чтобы получить настоящий оргазм, пишет женский журнал Passion.ru.

Женщин попросили запустить секундомер в момент, когда они почувствовали сексуальное возбуждение, и остановить его, когда они достигли кульминации. Показатели варьировались от 5 минут 42 секунды до чуть более 21 минуты. Среднее время достижения оргазма составило 13 минут и 25 секунд.

Приблизительно каждая шестая из тех, кто принимал участие, сказала, что никогда не достигала кульминации во время полового акта.

Всего в исследовании приняли участие 645 женщин из 21 страны — все они были женаты или находились в долгосрочных отношениях. Средний возраст участниц составлял 30 лет, но ученые отмечают, что возраст женщин и то, как долго они были со своим партнером, не оказали существенного влияния на скорость достижения кульминации.

Кстати, согласно исследованию 2009 года, среднее время для мужчин до оргазма составляет всего шесть минут, что в два раза меньше, чем требуется женщинам.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.06.2019, 10:42
"Недетская" песня на последнем звонке в Карелии вызвала возмущение в соцсети
03.06.2019, 09:35
Пьяный водитель совершил смертельную аварию под Петрозаводском
30.05.2019, 10:15
"Такое ощущение, что этот министр не из Москвы в Карелию приехал, а с Луны свалился"
30.05.2019, 13:10
В Карелии приставы готовы отказаться сносить "Невский пассаж"
29.05.2019, 13:45
ВИДЕО: На здании МВД в Петрозаводске неизвестный оставил послание
30.05.2019, 08:20
ФОТО и ВИДЕО: В Петрозаводске на большой скорости перевернулся автомобиль

Аналитика

04.06.2019 14:02
Капитал
Магия больших цифр не должна обманывать 2
С реализацией нацпроектов во многих регионах России возникли неприятные сложности, и Карелия – не исключение.
Шандалович: Повышенная выплата к пенсии для тружеников села – вопрос справедливости
04.06.2019 12:17
Купи квартиру в ЖК "Иволга" на Древлянке и получи кэшбэк
03.06.2019 09:41
Новый контракт "ТехРента"
30.05.2019 15:20
"При таком масштабном ремонте дорог на первое место выходит контроль качества его выполнения" 7
29.05.2019 11:12
Вся аналитика

Чтиво

04.06.2019 07:27
Без политики
"Что такое патриотизм? Это - когда ты знаешь, как защитить свою маму, бабушку и родину..."
В минувшую субботу в селе Деревянное собрались 11 команд практически со всех школ Прионежского района, чтобы разыграть между собой Кубок АО "Прионежская сетевая компания".
Как правильно выбрать солнечные очки
31.05.2019 17:20
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом!
31.05.2019 14:36
"Символ женственности", или Эффект на кончике ножа
30.05.2019 10:59
архив чтиво

Медиа

Петрозаводский марафон 2019
03.06.2019 10:47
все фото и видео

Опрос

Как изменилась ваша зарплата за последний год?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»