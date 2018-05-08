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Новости. Общество
23:30, 08 Мая 2018

Ученые выяснили, в какое время занятия сексом вредят здоровью

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Оказывается, существуют периоды, когда интимная "гимнастика" практически противопоказана большинству людей.

В США группа ученых после долгих исследований выяснила, что занятие сексом либо перед сильным эмоциональным напряжением потрясением, либо после него, опасно повышает уровень окситоцина (гормона стресса) и чревато возникновением глубокой депрессии.

Соответствующее сообщение опубликовали западные специализированные СМИ. Согласно обнародованным данным, благодаря экспериментом подтвердился тот факт, что интимная близость в ординарных условиях крайне положительно влияет на здоровье человека – в первую очередь, на мозг, всерьез улучшая его активность, пишет "Главред".

Однако выяснили секс непосредственно перед или после сильного эмоционального напряжения крайне вреден. При этом женщины подвержены такому явлению гораздо в большей степени, нежели мужчины. Кроме того, среди представительниц "слабого пола" в более чем 30% случаем интимная близость перед либо после стресса приводит к проблемам с психикой.

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