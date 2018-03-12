Ученые: женщины меньше жалеют о случайном сексе

Женщины меньше сожалеют о случайном сексе, если инициировали его сами — к такому выводу пришел коллектив ученых из Норвегии и США.

Подробности исследования были опубликованы в журнале Personality and Individual Differences, пишет Газета.ру.

Ранее уже было установлено, что женщины чаще мужчин сожалеют о связях на одну ночь. Теперь же ученые решили выяснить, почему это происходит. Опрос 547 норвежских и 216 американских гетеросексуальных студенток показал: наиболее удовлетворены случайной связью были женщины, которые сами сделали первый шаг. Также довольными оказались женщины, которым попался умелый партнер, доставивший им удовольствие.

Женщины, которые идут на контакт первыми, имеют здоровое отношение к своей сексуальности и обладают большим выбором партнеров по сравнению с женщинами, которых склонил к сексу мужчина, отмечают исследователи.

Женщины, которые согласились на предложенный мужчиной секс, и получили от него удовольствие, также менее склонны сожалеть о случившемся. Для мужчин, однако, качество секса не играет важной роли, отмечают исследователи. Причины они видят в биологических различиях: женщина может забеременеть и поэтому, возможно, оценивает умелого партнера как более качественного мужчину.