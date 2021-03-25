Ученый из Петрозаводского университета сделал крупное открытие о жизни клеток

Коллектив ученых под руководством профессора Александра Полторака расшифровали процесс, в рамках которого клетки принимают решение о своей дальнейшей судьбе.

Ученые впервые в мире расшифровали важное недостающее звено (белок cFLIP-L), выполняющее роль "переключателя", на уровне которого клетки принимают решение о своей дальнейшей судьбе. Об этом информирует пресс-служба ПетрГУ.

"Воспаление ─ важнейший способ защиты от инфекции, однако, если ее не удается устранить, инфицированные клетки запускают механизмы "суицида", убивая тем самым и патоген, и себя, что может повлечь развитие различных патологических состояний. Долгое время от исследователей ускользал ряд ключевых звеньев этих механизмов, было непонятно, как клетки выбирают между воспалением и гибелью", - рассказал заведующий лабораторией молекулярной генетики врожденного иммунитета Института высоких биомедицинских технологий ПетрГУ Александр Полторак.

В пресс-службе Петрозаводского университета назвали работу крупным научным прорывом в фундаментальной иммунологии. Исследование меняет представление об иммунном ответе организма и способствует разработке методов терапии при осложнениях во время инфекционных, аутоиммунных и онкологических заболеваний.

Ранее ПетрГУ стал федеральной инновационной площадкой для подготовки "учителей будущего".