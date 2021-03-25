Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Ирина Мирошник: "Минувший год доказал: нам не надо бояться амбициозных задач!" 2
Сегодня 11:20
Генпрокуратура описала среднестатистического преступника 2
25.03.2021 21:05
Три женщины в Карелии заразились коронавирусом и умерли 1
Сегодня 09:23
Водитель большегруза, совершивший смертельное ДТП, остался на свободе и с правами 5
25.03.2021 15:13
Жительница Петрозаводска, мечтавшая научиться рисовать, попалась на удочку мошенникам 4
25.03.2021 18:40
Девушка поставила телефон на зарядку на ночь и проснулась с ожогами на лице 1
25.03.2021 23:30
Депутат Заксобрания Карелии Андрей Рогалевич стал охотоведом 14
Сегодня 08:05
Россияне описали квартиру мечты
25.03.2021 20:40

Ученый из Петрозаводского университета сделал крупное открытие о жизни клеток

Новости. Общество
13:02, 26 Марта 2021
фото: © vk.com/rki_2020
Загрузка...

Коллектив ученых под руководством профессора Александра Полторака расшифровали процесс, в рамках которого клетки принимают решение о своей дальнейшей судьбе.

Ученые впервые в мире расшифровали важное недостающее звено (белок cFLIP-L), выполняющее роль "переключателя", на уровне которого клетки принимают решение о своей дальнейшей судьбе. Об этом информирует пресс-служба ПетрГУ.

"Воспаление ─ важнейший способ защиты от инфекции, однако, если ее не удается устранить, инфицированные клетки запускают механизмы "суицида", убивая тем самым и патоген, и себя, что может повлечь развитие различных патологических состояний. Долгое время от исследователей ускользал ряд ключевых звеньев этих механизмов, было непонятно, как клетки выбирают между воспалением и гибелью", - рассказал заведующий лабораторией молекулярной генетики врожденного иммунитета Института высоких биомедицинских технологий ПетрГУ Александр Полторак.

В пресс-службе Петрозаводского университета назвали работу крупным научным прорывом в фундаментальной иммунологии. Исследование меняет представление об иммунном ответе организма и способствует разработке методов терапии при осложнениях во время инфекционных, аутоиммунных и онкологических заболеваний.

Ранее ПетрГУ стал федеральной инновационной площадкой для подготовки "учителей будущего".

 
Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2021-03-26 13:09:07
Местечковые якобы открытия местечковых учОных. Всё это давно описано в международных научных журналах. Просто надо владеть английским языком.
Leopol'd
2021-03-26 13:38:40
однозначно, вы уже если пишите, так и пруф укажите. Если не ссылку (столица не пропустит), то название статьи.
Или для этого "надо владеть английским языком"?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.03.2021, 16:48
Автомобиль с трупом в салоне обнаружен на дороге в пригороде Петрозаводска
22.03.2021, 06:40
"Орского маньяка" видели в Петрозаводске (ВИДЕО)
20.03.2021, 17:40
Жителей Карелии просят сидеть дома и не отпускать детей: надвигается стихия
20.03.2021, 20:32
Глава Минприроды Карелии предстанет перед судом по делу 10-летней давности в Бурятии
20.03.2021, 18:23
Лобовое столкновение автомобилей произошло на трассе в Карелии, трое пострадавших (ФОТО)
21.03.2021, 15:55
Тело пропавшего таксиста из шоу Малахова нашли в соседнем с Карелией регионе

Аналитика

Сегодня 11:23
Капитал
Маленькая прививка от больших проблем!
В Петрозаводске открылся Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а.
Ирина Мирошник: "Минувший год доказал: нам не надо бояться амбициозных задач!" 2
Сегодня 11:20
"Школа – фантастическая!"
25.03.2021 09:27
Боднарчука обвинили в четырех преступлениях 15
25.03.2021 09:10
Глаз в коконе
23.03.2021 14:10
Вся аналитика

Чтиво

25.03.2021 09:12
Без политики
Открылся Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
"Самое невероятное в лишайниках – это их природа" 7
24.03.2021 09:26
"Мусор на Луну не закинешь!" 6
22.03.2021 10:25
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»