Подписаться
Новости. Происшествия
15:53, 15 Ноября 2019
фото: "Отражение. Карелия" / ВК

Ученый рассказал о возможных версиях гибели птиц в Карелии

Загрузка...

Ученый-биолог из Петрозаводска Сергей Симонов назвал несколько версий массовой гибели птиц в Сегеже.

Старший научный сотрудник лаборатории зоологии Института биологии КарНЦ РАН Сергей Симонов в беседе с корреспондентом "Столицы на Онего" указал на то, что точную причину массовых смертей птиц можно узнать только после проведения обследования на месте. При этом ученый назвал несколько вероятных версий ЧП в Сегеже.

"Самое первое, что напрашивается, - это антропогенное воздействие, то есть загрязнение воздуха, выброс какой-нибудь особый. Это самое первое. Потому что на самом деле Сегежа - не самый экологически чистый район Карелии. Поэтому умозрительно я бы связал с этим. Есть какой-то фактор, который для нас не очевиден, но явно воздействует. Потому что в других точках такого не наблюдается", - предположил Сергей Симонов.

Ученый также рассказал о возможной версии отравления птиц.

"Можно предположить отравление, в том числе намеренное отравление. В Петрозаводске в этом году, мне сообщали, был случай, когда в центре города отравили прямо прилюдно стаю голубей. Покормили едой - я не знаю, что там, яд какой-то - голуби начали умирать сразу на глазах у людей", - рассказал орнитолог.

Массовая гибель, по словам эксперта, также случается из-за отклонения от курса миграционного потока птиц. Однако на опубликованных в Сети кадрах запечатлены голуби, которые не мигрируют.

Сергей Симонов подчеркнул, что для выяснения точных причин случившегося в Сегеже происшествия, следует проводить изучение всех его обстоятельств на месте.

Ранее жители Сегежи сообщили о массовой гибели птиц, желтом снеге и зловонном тумане, который окутал город.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2019-11-15 15:59:01
Что гадать на кофейной гуще, пора бы уже получить официальную версию случившегося!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2019, 06:25
Птицы дохнут прямо на лету, снег стал желтым – жители Карелии в панике (ФОТОФАКТ)
12.11.2019, 14:20
СМИ: Гибель школьницы в Карелии связывают с игрой "Синий Кит"
08.11.2019, 10:40
Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину в желтой куртке, подозреваемого в серии краж (ВИДЕО)
10.11.2019, 11:23
Фельдшер в поселке Карелии получила полмиллиона рублей подъемных и уволилась
14.11.2019, 13:19
Жительница Карелии показала пародию на мэра города, не справляющегося со снегопадом (ВИДЕО)
12.11.2019, 11:54
Иван Ургант высмеял чиновника из Карелии за предложение расстреливать людей (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 12:38
Политкухня
"Эта палка стрелять может" 6
Разбираем по полочкам эффект и результат "Умного голосования" на последних российских выборах.
Евгений Перов: "Задача Генплана Петрозаводска - восстановить город в границах 2008 года" 2
14.11.2019 11:08
Как выбрать место для проведения делового мероприятия?
13.11.2019 14:59
Индексацию ежемесячных выплат ветеранам труда ускорят выборы 7
13.11.2019 13:38
И смех и грех 7
13.11.2019 09:01
Вся аналитика

Чтиво

14.11.2019 14:03
Без политики
За полярным сиянием на батарейках 6
Журналист "Столицы на Онего" прокатился по фьордам на первом в Норвегии судне, полностью построенном из отходов и работающем на электрических аккумуляторах.
"Я рыдал каждый раз, вспоминая эту трагедию"
11.11.2019 01:42
Как выбрать планировку квартиры
06.11.2019 14:44
Пять вопросов, которые помогут выбрать квартиру в Петрозаводске
05.11.2019 15:03
архив чтиво

Медиа

Завершение строительства детского городка в Соломенном проинспектировали депутаты Петросовета.
13.11.2019 11:38
все фото и видео

Опрос

Нужно ли строить храм на набережной Петрозаводска?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»