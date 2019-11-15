Ученый рассказал о возможных версиях гибели птиц в Карелии

Ученый-биолог из Петрозаводска Сергей Симонов назвал несколько версий массовой гибели птиц в Сегеже.

Старший научный сотрудник лаборатории зоологии Института биологии КарНЦ РАН Сергей Симонов в беседе с корреспондентом "Столицы на Онего" указал на то, что точную причину массовых смертей птиц можно узнать только после проведения обследования на месте. При этом ученый назвал несколько вероятных версий ЧП в Сегеже.

"Самое первое, что напрашивается, - это антропогенное воздействие, то есть загрязнение воздуха, выброс какой-нибудь особый. Это самое первое. Потому что на самом деле Сегежа - не самый экологически чистый район Карелии. Поэтому умозрительно я бы связал с этим. Есть какой-то фактор, который для нас не очевиден, но явно воздействует. Потому что в других точках такого не наблюдается", - предположил Сергей Симонов.

Ученый также рассказал о возможной версии отравления птиц.

"Можно предположить отравление, в том числе намеренное отравление. В Петрозаводске в этом году, мне сообщали, был случай, когда в центре города отравили прямо прилюдно стаю голубей. Покормили едой - я не знаю, что там, яд какой-то - голуби начали умирать сразу на глазах у людей", - рассказал орнитолог.

Массовая гибель, по словам эксперта, также случается из-за отклонения от курса миграционного потока птиц. Однако на опубликованных в Сети кадрах запечатлены голуби, которые не мигрируют.

Сергей Симонов подчеркнул, что для выяснения точных причин случившегося в Сегеже происшествия, следует проводить изучение всех его обстоятельств на месте.

Ранее жители Сегежи сообщили о массовой гибели птиц, желтом снеге и зловонном тумане, который окутал город.