Ученый рассказал, почему люди не смогут жить на Луне и Марсе

Человечество не сможет жить на Луне и Марсе из-за высокой радиации и галактического излучения

Об этом расскал заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков, пишет издание "РИА Новости".



"С точки зрения радиации, в Солнечной системе, кроме Земли, нет нигде благоприятных областей для жизни человечества. Земля –наш космический корабль, у нас есть атмосфера и магнитное поле для защиты от солнечных вспышек и галактического излучения", – сказал он.

По его словам, доза радиации на Луне в 400 раз превышает дозу на Земле.



"На Марсе доза радиации в 1,5 раза меньше, чем на Луне, но и на Марсе, и на Луне есть галактическое космическое излучение, которое пагубным образом влияет на здоровье человека", – пояснил ученый.



Говоря об открываемых экзопланетах (планетах вне Солнечной системы), Шуршаков отметил, что на них в первую очередь надо искать магнитное поле.



"Магнитосфера создает защитный экран, и если ее нет, то близлежащей звездой с экзопланеты будет сильно сдуваться атмосфера, со всеми вытекающими последствиями для живых организмов", – сказал он.

