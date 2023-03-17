Учитель года в Петрозаводске, ставшая блогером: «У нас принято считать, что учитель работает ради высшей цели»

Надежда Яковлева рассказала, как стала блогером и как изменилась ее жизнь после этого.

Надежда Яковлева из Петрозаводска 10 лет отработала в школе учителем младших классов. Педагог высшей категории, она становилась победителем городского конкурса «Учитель года». Но в итоге ушла из школы, став блогером.

«Я учитель начальных классов. О смене деятельности впервые задумалась во время пандемии. У меня был выпускной 4 класс. Нас всех перевели на дистанционное обучение. Я не могла видеть детей, общаться с ними лично. Всё происходило онлайн. И это и был такой переломный момент, когда я задумалась: „А что дальше?“. Тогда я пошла учиться на продвижение в социальных сетях. Обучилась на копирайтера, контент-маркетолога», — рассказала сама Надежда.

По ее словам, доход по сравнению с деятельностью учителя существенно вырос. А вот отношение бывших коллег бывает неоднозначным.

«Я сталкиваюсь с разным отношением. Есть и жесткая критика, и одобрение. В начале мне, конечно, было тяжело. Начнем с того, что в учительской среде само понятие репетиторства табуируется. У нас принято считать, что учитель работает ради высшей цели, по призванию. Поэтому не принято говорить о деньгах, доходах. Мне потребовалось два года регулярной работы с психологом, чтобы изменить свои установки. Сейчас я могу сама себе честно признаться, чего хочу. Деньги — это важная часть жизни. Мне бы хотелось, чтобы мой пример вдохновлял молодых учителей. Чтобы они видели, что хотеть денег, хотеть поехать на море, купить красивую одежду или дом — это нормально», — объяснила Надежда Яковлева.

Подробнее интервью с Надеждой читайте в рубрике «Ушли быть блогерами».