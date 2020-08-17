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Учителей школ обяжут носить маски

Новости. Общество
22:00, 17 Августа 2020
фото: © Александр Рекун
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Вопрос о ношении учителями масок будет решаться на региональном и муниципальном уровнях, сообщает пресс-служба Минпросвещения.

"Нет предписания всем учителям страны надеть маски с 1 сентября, при этом необходимость применения тех или иных средств индивидуальной защиты – вопрос, зависящий напрямую от эпидемиологической ситуации на местах, и он, соответственно, будет решаться на региональном и муниципальном уровне", - говорится в сообщении.

Как уточняет РИА Новости, в министерстве подчеркнули, что сохранение здоровья всех участников образовательного процесса – вопрос, который находится на постоянном контроле при подготовке системы образования к новому учебного году.

Комплексный перечень мер уже подготовлен Минпросвещения совместно с Роспотребнадзором. Он затрагивает уборку и проветривание помещений, усиление дезинфекции, создание условий для соблюдения личной гигиены, проработку графиков и расписаний школьных занятий и другие аспекты.

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